CorSera – Inter ha la rosa più forte e una panchina formidabile. È stato Inzaghi a…

Dalle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci analizza la corsa scudetto. Per il giornalista sono tre le squadre in corsa per la vittoria finale. "Più di un quarto del campionato se n’è andato e la tendenza è un rinnovato equilibrio, verso il basso però. Le prime sette della scorsa stagione, togliendo le penalizzazioni della Juve, hanno messo insieme 131 punti, 19 in meno dei 150 di un anno fa e le sconfitte sono 6 in più. Nonostante l’equilibrio, la corsa scudetto sembra un salotto esclusivo, riservato alle tre grandi del nord: l’Inter prima, la Juve seconda, il Milan terzo".