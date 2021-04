Costacurta: “Una differenza tra Inter e Juve. E non se è merito di Conte o se…”

L'ex difensore rossonero ha detto la sua su come l'allenatore abbia lavorato con la sua squadra e ha fatto un confronto con la squadra di Pirlo

«Ci siamo praticamente accorti tutti del cambio di strategia di Conte . Ci chiedevamo se fosse per aiutare la difesa a fare meglio o per aiutare di più gli attaccanti che avrebbero esaltato le qualità. In realtà entrambi le cose». Alessandro Costacurta, a Skysport, ha parlato del cambio nel modo di giocare dell'Inter che l'allenatore nerazzurro ha messo in atto quando ha capito che i suoi soffrivano il modulo con il trequartista.

L'ex difensore rossonero ha anche aggiunto: «Conte è stato bravo perché ha messo da parte i suoi propositi di inizio campionato. Ha pensato più che a divertirsi a vincere. Intelligenza o realismo? Un po' tutto. Lui è pragmatico. E si è accorto che doveva fare qualcosa per stare davanti. L'ha fatto bene. La cosa migliore che ha fatta è stata riuscire a coinvolgere i giocatori. Antonio è questo. Questa è una squadra che è la più forte del campionato, come la Juve. Ma vedi la differenza. Non so se è merito di Conte o un po' colpa di Pirlo. Ma hanno uno una squadra in ginocchio davanti al proprio allenatore e l'altra che non è stata coinvolta in tutti gli elementi del gruppo. La differenza secondo me sta in quello».