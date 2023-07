Inter, countdown per Frattesi: ecco quando arriverà alla Pinetina

Fissato il primo allenamento del calciatore della Nazionale, che potrà sfruttare qualche giorno di vacanza in più

Il countdown è partito. Qualche giorno ancora di vacanza e poi per Davide Frattesi sarà tempo di varcare i cancelli della Pinetina. Il primo allenamento è fissato per lunedì 17 luglio, quattro giorno dopo il raduno previsto per il 13.