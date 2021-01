Inter-Crotone, pagelle Cds: Lautaro da 8.5. Elogio a Conte: “Non si fa scrupoli a…”

E’ 8.5 il voto del Corriere dello Sport a Lautaro Martinez, assoluto protagonista della gara contro il Crotone con una tripletta perfetta. Spiega infatti il quotidiano: “Prima tripletta italiana: destro, sinistro e testa, meglio di così… E senza l’autorete di Marrone avrebbe anche potuto fare poker. Adesso, però, deve trovare continuità in zona gol”. Ottimo voto anche per il compagno di reparto, Romelu Lukaku: “7.5. Raggiunge le 50 reti in 70 gare con l’Inter. Fondamentale per come si piazza alle spalle di Lautaro, innescandolo in profondità. Ma quel guaio muscolare accende l’allarme”. Stesso voto anche per Antonio Conte, elogiato così dal CorSport: ”

Ottava vittoria consecutiva in campionato. L’ultimo a riuscirci fu Mourinho e poi fu scudetto. Non si fa scrupoli a lasciare negli spogliatoi il suo fedelissimo Vidal a metà gara”.