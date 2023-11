TS / Inter, Cuadrado è una comparsa: rinnovo lontano, un imperativo per Ausilio

Tuttosport analizza il rendimento finora in nerazzurro:

“Una comparsa: appena 4 spezzoni di partita, per un totale di 97’ minuti sul terreno di gioco (con un assist, a Lautaro in Inter-Fiorentina 4-0 del 3 settembre)”.

“Ultimamente il fastidio si era attenuato e questo fa ben sperare sul fatto che possa essere superato: obiettivo dell’interessato - quasi superfluo sottolinearlo - è esserci a Torino, anche perché Inzaghi, nel frattempo, dovrà incrociare le dita affinché a Dumfries non venga nemmeno un raffreddore”.

Al momento il rinnovo sembra lontano: Cuadrado guadagna 2,5 milioni che pesano 4,65 al lordo. “Nell’estate che verrà, trovare un alter ego a Dumfries sarà un imperativo per Ausilio e Baccin” prosegue Tuttosport.

Intanto Inzaghi spera “che il colombiano trovi pace dai suo problemi fisici e possa contestualmente ritrovare continuità in campo”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.