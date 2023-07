Inter, Cuadrado insidia Dumfries. Ora dovrà convincere i tifosi: Acerbi e Darmian…

Per farlo, come scrive il Corriere dello Sport, potrà prendere come esempi Acerbi e Darmian, anche loro accolti con diffidenza e oggi beniamini di San Siro: "I precedenti sono dalla sua parte. Basti pensare a come furono accolti Darmian e, soprattutto, Acerbi e poi andare a vedere il loro rendimento in campo: adesso guai a chi li mette in discussione... E allora perché non immaginare che possa andare allo stesso modo pure per Cuadrado? Del resto, il primo test sul campo non solo ha dato risposte confortanti, ma autorizza a pensare che il colombiano abbia le caratteristiche e le qualità per avere un impatto importante nella stagione nerazzurra".