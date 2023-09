Inter, sospiro di sollievo per Cuadrado: gli aggiornamenti. Sanchez non convocato dal Cile

"In attesa di riaverlo alla Pinetina, l’Inter tira un primo mezzo sospiro di sollievo per Juan Cuadrado ". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle condizioni fisiche dell'ex Juve, uscito all'intervallo per un fastidio muscolare riscontrato nel corso del primo tempo contro il Venezuela.

"In vista del derby di sabato in casa Inter è scattato immediatamente l’allarme, ma non si tratta di un problema preoccupante, stando a quanto comunicato dalla nazionale colombiana allo staff medico interista. I contatti tra le parti rimangono continui per monitorare la situazione e di comune accordo si è deciso che il giocatore resterà in Sudamerica per poi tornare in Italia - come da programma originario - nella giornata di giovedì. A scopo precauzionale è probabile che salti la trasferta in Cile fissata per martedì, sfida da seguire con attenzione particolare per l’Inter visti anche i dubbi attorno a un possibile coinvolgimento di Alexis Sanchez, non convocato per l'ultimo match disputato dai cileni contro l'Uruguay", commenta il CorSport.