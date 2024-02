"I complimenti della vigilia all’Atletico dell’amico Simeone non erano di facciata. Simone Inzaghi temeva le trappole che avrebbe disseminato il Cholo e il palleggio spagnolo. Anche i colchoneros però alla lunga si sono dovuti arrendere alla dura legge del gol. Perché questa Inter che nel 2024 sa soltanto vincere (nove su nove con ieri) rischiava soltanto per la seconda volta in una stagione da favola di non riuscire a segnare. Era successo soltanto contro la Real Sociedad, sempre a San Siro, e quello 0-0 era valso il secondo posto nel girone". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter sull'Atletico.