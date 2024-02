In attacco spazio ad Arnautovic ma Inzaghi sarà in ogni caso costretto a fare turnover "per almeno un paio di motivi. Intanto perché una gara come quella di ieri prosciuga a livello fisico (ma ci sarebbero 5 giorni per recuperare) e soprattutto mentale. Senza dimenticare che tre giorni dopo a San Siro arriverà l’Atalanta - la squadra più in forma con quella di Inzaghi - per il recupero che finalmente metterà a posto la classifica", si legge su La Gazzetta dello Sport.