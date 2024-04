La stracittadina milanese prevede grandi scontri sugli esterni. Attaccare e non farsi attaccare: questa è l'idea di Inzaghi

Una delle chiavi di lettura del derby di lunedì tra Milan e Inter sarà il duello sulle fasce. Così spiega La Gazzetta dello Sport: "Le fasce. Perché se una zona di campo c'è nella quale pensare di far male al Milan, è proprio quella relativa alle corsie esterne. Attaccare e non farsi attaccare: questa è l'idea di Inzaghi. Ed è stato il filo conduttore delle cinque vittorie consecutive.

Il piano è chiaro, in entrambe le fasi. Quella offensiva porta a sfruttare al massimo i cambi di gioco improvvisi, per attaccare il lato debole del Milan. E dunque il segreto sarà attirare da un lato il pressing rossonero per poi trovare dall'altro i giocatori liberi, Dimarco a sinistra e uno tra Darmian e Dumfries a destra.