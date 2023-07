Inter, si cerca la miglior destinazione per Fabbian: ecco la squadra favorita

Giovanni Fabbian sta confermando in questo pre campionato tutte le sue qualità: il centrocampista classe 2003, protagonista di un'ottima stagione in prestito alla Reggina, sta brillando in queste giornate di lavoro ad Appiano Gentile, e ha anche segnato la prima rete del 2023/24 dell'Inter sbloccando il punteggio nell'amichevole contro il Lugano.

Dirigenza e staff tecnico nerazzurri stravedono per lui, e pensano che la cosa migliore sia quella di prestarlo nuovamente per consentirgli di fare esperienza in Serie A. Per lui c'è la fila, ma c'è una squadra in vantaggio, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Giovanni Fabbian ha già fatto innamorare i tifosi dell'Inter. Lo scorso anno ci ha messo poco, soltanto qualche mese in Serie B: prima si è fatto conoscere e poi è diventato un tema caldo per il popolo nerazzurro, che già sperava di vederlo nella rosa della prima squadra per la stagione 2023-2024, quella che è cominciata la scorsa settimana con il raduno di Appiano Gentile".