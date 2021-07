Inter, Hateboer piace parecchio. “Ma a destra il preferito di tutti è un altro”

Continua il casting per la destra in casa Inter: la classifica di gradimento alla Pinetina e in viale della Liberazione varia di giorno in giorno

Marco Astori

Continua in casa Inter il casting per quanto riguarda la fascia destra. Il nome caldo in queste ore è quello di Nahitan Nandez, ma il club nerazzurro non dimentica anche tutti gli altri profili. E anzi, secondo il Corriere dello Sport, il più gradito resta un altro: "La classifica di gradimento alla Pinetina e in viale della Liberazione varia di giorno in giorno, ma Dumfries, che però prima dell'Europeo con il Psv non aveva brillato, è più o meno il preferito di tutti.

Peccato che uno così sia praticamente impossibile da prendere in prestito con diritto di riscatto. Probabilmente partirà, ma serve un'offerta concreta, hanno ammesso i dirigenti olandesi. Difficile che l'Inter possa presentarla, a meno che non parta un altro big. Più facile potrebbe essere il dialogo con l'Atalanta, ma Hateboer, che piace parecchio, non è ancora guarito del tutto dal problema alla caviglia e non lavora con il gruppo. Percassi accetterà un prestito con diritto? Ma soprattutto l'Inter sarà convinta dalle condizioni fisiche dell'olandese, out da gennaio?".