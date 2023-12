EDICOLA / CdS: “Detta legge. L’Inter lascia la Juve a meno quattro”

Il Corriere dello Sport in prima pagina celebra la vittoria dell'Inter contro il Lecce con questo titolo: " Detta legge ". E spiega: " L'Inter lascia la Juve a meno quattro. La squadra nerazzurra lascia a meno quattro la Juve. Batte due a zero la formazione pugliese anche senza Lautaro. Bisseck e Barella rispondono subito ai bianconeri che vincono due a uno a Frosinone grazie al turco Yildiz (2005) e a Vlahovic" .

"Inzaghi - si legge ancora - corre come il Napoli di un anno fa: comanda con 44 punti dopo 17 gare". A proposito dei campioni in carica, dopo la sconfitta subita all'Olimpico il CdS scrive: "Roma magnifica, Napoli fuori di testa. José decisivo, due a zero ed è sesto. Pellegrini entra e sblocca. Poi va a segno anche Lukaku. Mazzarri chiude in 9: espulsi Politano e Osimhen. Il Bologna batte l'Atalanta uno a zero".