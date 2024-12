Sky – Inter, De Vrij ha recuperato: verso un posto da titolare. Darmian…

In corso ad Appiano Gentile l'allenamento dell'Inter di Inzaghi che si prepara per la trasferta a Cagliari

Allenamento in corso ad Appiano Gentile in vista della trasferta di Cagliari. In attesa di notizie più certe, che arriveranno dopo la seduta di rifinitura, a Skysport hanno confermato il recupero di de Vrij. Il calciatore nerazzurro, che era partito dalla panchina nella gara contro il Como, aveva avuto problemi ad un ginocchio ma il problema è rientrato e potrebbe giocare da titolare già nella sfida contro la formazione sarda.