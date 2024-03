Il profilo scelto dall'Inter per il futuro della porta è quello di Bento Matheus Krepski, estremo difensore dell'Athletico Paranaense per il quale sono già iniziati da tempo i primi sondaggi. Questo non vuol dire che la dirigenza nerazzurra non stia valutando altri nomi: tra questi, quello di Michele Di Gregorio è tenuto in grande considerazione.