Inter, Di Canio: “Scintille Brozovic-Onana? Elettricità positiva, ci tengono tutti”

"Animi accesi per lo scambio con Onana? C'è tensione, Brozovic è tornato da un po' protagonista nell'andata col Benfica ha giocato come sa fare. Se vai a vedere il Milan per attenzione e abnegazione, questo tipo di partite certi giocatori hanno voglia di giocarle e si caricano da sole. Questa elettricità potrebbe sembrare negativa invece no, ci tengono molto tutti a star bene e a giocare». Così Paolo Di Canio, su Skysport, ha parlato dello scambio tra il portiere e il centrocampista nel torello degli allenamenti alla vigilia di Inter-Benfica.