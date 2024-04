"L'Inter ha perso due scudetti in quattro anni? Io non sono d'accordo", ha detto Gianfelice Facchetti a Deejay

"Se sono d'accordo con chi dice che l'Inter ha perso due scudetti in quattro anni? Io non sono d'accordo, si deve riconoscere i meriti agli altri. Il Napoli l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria, anche quel Milan fece un filotto di vittorie incredibile. Vero che l'Inter lasciò qualcosa per strada ma io riconosco i meriti agli altri e fu bello vedere la tifoseria in Inter-Samp, io c'ero, a ringraziare la squadra. Tutto un po' è partito da lì e dalla finale di Champions, la squadra ne ha fatto tesoro. Mercato? Qualcosa succederà, immagino che arriverà un difensore e in attacco".