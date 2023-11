Inter, la difesa è un muro. E in trasferta è dura segnare a Sommer: 2 gol subiti in totale

"A dare sostegno al lavoro offensivo, la compattezza della squadra che in Campionato ha subito meno gol in assoluto (6), chiudendo alla terza sosta con il maggior numero di clean sheet (8). 2 i gol subiti nelle quattro partite di Champions League disputate fino ad ora e 2 i clean sheet nella competizione. In Campionato l’Inter ha incassato un solo gol in trasferta dove viaggia a punteggio pieno (15 punti in 5 partite), così come in Champions (un gol subito nella sfida giocata a San Sebastián)", analizza Inter.it.