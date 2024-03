La possibile squalifica di Acerbi e le condizioni ancora da valutare di de Vrij hanno fatto suonare un campanello di allarme in casa Inter : il rischio di vivere un'emergenza difensiva nella fase finale della stagione è un'ipotesi che al momento non si può escludere, e Simone Inzaghi insieme al suo staff sta già pensando a quali soluzioni eventualmente adottare.

Uno scenario, più per allungare la panchina che per sostituire i due centrali in campo, sarebbe quello di pescare dalla Primavera. Già dalla scorsa estate i nerazzurri hanno promosso Giacomo Stabile, classe 2005 più volte aggregato alla Prima Squadra, mancino "alla Bastoni" che ha fatto vedere buone cose nel corso di questi mesi. Ma nella formazione di Chivu c'è un suo coetaneo che si è imposto come leader difensivo della squadra: Francesco Stante.