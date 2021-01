GdS – Inter da oggi in una nuova dimensione. “E non è sfuggito il fatto che Conte ieri…”

“Non parlategli del derby di Coppa Italia. Piuttosto, chiedetegli di un’Inter che ha bisogno di spingere sull’acceleratore in trasferta”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’impegno dell’Inter contro l’Udinese alla Dacia Arena. I nerazzurri cercano un successo lontano da San Siro che manca dalla sfida contro il Verona di un mese fa. “Da oggi, a Udine, l’Inter entra in una nuova dimensione. È la stagione della consapevolezza, non più della rincorsa. È quella del «se vogliamo possiamo», per dirla con le parole dell’allenatore. Se Udine vale una trappola, Lukaku e compagni devono uscirne con una vittoria jackpot, dal potenziale significato molteplice: dare continuità al successo contro Pirlo, mandare messaggi istantanei al Milan che gioca in contemporanea contro l’Atalanta e cambiare marcia fuori casa”, aggiunge poi la Rosea.

PARADOSSO – L’Inter, infatti, lontano da casa ha perso prima con la Sampdoria e poi pareggiato all’Olimpico contro la Roma ma lo score è di 7 punti in meno rispetto al Milan, un paradosso in quanto, senza tifosi, il fattore campo dovrebbe pesare meno. Eppure, in Champions League, la squadra di Conte ha totalizzato più punti lontano da San Siro, collezionando anche figure migliori negli anni passati, sempre con Conte in panchina, come ad esempio a Dortmund e Barcellona.

PRIORITA’ AL CAMPIONATO – “Conte prova dunque ad alzare ancora i giri del motore, a verificare fino a che punto può spingersi l’Inter. Lo scudetto è entrato nella testa di tutti, ad Appiano: anche i più scettici, dopo la vittoria con la Juve, ora credono di poter arrivare in fondo. Non è sfuggita la chiarezza, non certo diplomatica, con cui Conte ha sottolineato l’importanza della gara di oggi, anche in riferimento al derby di martedì con il Milan”, spiega poi La Gazzetta dello Sport. Conte non risparmierà alcun titolare in ottica Coppa Italia e, a Udine, ci sarà la squadra migliore possibile, ossia quella che ha battuto la Juventus.

Fonte: gazzetta.it