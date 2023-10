GdS – Marotta, i 5 anni all’Inter: dopo Conte c’è Inzaghi. Lo scudetto perso col Milan brucia

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il quotidiano ripercorre l'avventura in nerazzurro di Beppe Marotta. L'addio di Conte ha portato Marotta a scegliere Inzaghi come sostituto. Il tecnico ha iniziato vincendo trofei, ma ha perso perso per strada lo scudetto, vinto dal Milan di Pioli dopo un derby rocambolesco.

"Dopo lo scudetto numero 19, perché non pensare subito al 20? L’assalto è stato rallentato in partenza dalla necessità di vendere sull’altare dei conti e dalla decisione di Antonio Conte di farsi da parte dopo il trionfo: Simone Inzaghi la scelta per proseguire sul solco del 3-5-2, ma il tecnico in arrivo dalla Lazio è subito stato privato di Hakimi (cessione messa in conto) e di Lukaku (cessione, invece, inattesa). Una doppia vendita da quasi 200 milioni necessaria, però, per mettere in sicurezza la società: quello stesso esercizio di bilancio travolto dal covid è stato poi chiuso con uno spaventoso -246. Non bastasse, i guai al cuore di Christian Eriksen hanno tolto al nuovo tecnico un’altra pedina", ricorda La Gazzetta dello Sport.