CdS – Dopo Ferrara, all’Olimpico con la Roma. L’Inter non ha gradito la doppia trasferta ravvicinata

Dopo la sfida contro la Spal, l’Inter si è fermata una notte a Ferrara ed è ripartita il giorno dopo verso Milano. Arrivati ad Appiano i nerazzurri hanno svolto un defaticante e dal giorno seguente hanno iniziato a preparare la trasferta di Roma. Due trasferte consecutive, non semplice da organizzare per Conte. Anche perché la Roma avrà un giorno in più di riposo.

“Secondo l’Inter, insomma, ci sarebbe voluta maggiore attenzione e comprensione, evitando una doppia trasferta così ravvicinata. Tanto più che tutte le altre rivali dei nerazzurri, a cominciare dall’Atalanta, in campo oggi, fino ad arrivare a Juve e Lazio, che si affronteranno lunedì in posticipo, hanno avuto almeno due giorni di intervallo in più. Il risultato è che la sfida con la Roma potrà essere preparata concretamente solo nella rifinitura di oggi. Inoltre, ci sarà meno tempo per recuperare gli acciaccati, in particolare Lukaku e Barella. Con almeno un altro allenamento, a esempio, l’ex-Cagliari avrebbe avuto più chance di ottenere una maglia da titolare al posto di Gagliardini.”, spiega il Corriere dello Sport