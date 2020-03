Inter, due ballottaggi: Bastoni in vantaggio su Godin. E per la fascia destra c’è un testa a testa

L’Inter si prepara per la grande sfida di domenica sera. Dopo i rinvii delle ultime settimane, Conte affronta la grande rivale e ha ancora qualche dubbio da sciogliere relativo alla formazione.

“Due i ballottaggi per Torino, entrambi in difesa. Bastoni si fa preferire a Godin, l’uomo dei big match, per un paio di buoni motivi. Il primo è legato alla capacità di governare meglio rispetto al collega il giropalla in uscita, il secondo riguarda proprio il fattore ambientale: l’assenza di tifosi toglie a Conte i dubbi sulla tenuta psicologica del ragazzo al primo big match scudetto in trasferta. L’altra maglia se la giocano D’Ambrosio e Candreva sulla destra (a sinistra ci sarà Young): l’utilizzo dell’ex granata potrebbe essere consigliato dalla presenza in quella zona di Ronaldo. Nessun dubbio in porta (dove tornerà Handanovic) e in attacco con la conferma di Lukaku e Martinez. In mezzo al campo Vecino favorito su Eriksen per affiancare Brozovic e Barella”, spiega Tuttosport.