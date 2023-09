Matteo Darmian è pronto a 'sdoppiarsi' per l'Inter: non solo l'alternanza col nuovo arrivato Benjamin Pavard

Doppio ruolo all’orizzonte per Matteo Darmian dopo l’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter. Simone Inzaghi alternerà infatti l’italiano e il francese sul centro-destra del terzetto difensivo, ma non soltanto. L’allenatore infatti lo può utilizzare anche sul centro-sinistra quando riposerà Alessandro Bastoni, dando così a Bisseck il tempo necessario per crescere. Darmian è pronto a 'sdoppiarsi', troverà spazio sia a destra che a sinistra a seconda delle rotazioni.