Sole 24 Ore – Inter squadra del cuore dell’ad Enel. I dettagli della partnership

Enel, dopo 10 anni torna a sponsorizzare il calcio. Lo scrive oggi Il Sole 24 Ore, che si riferisce anche alla sponsorizzazione con l’ Inter . “Con il cambio al vertice di Enel si evolve anche l’attenzione per lo sport. Non più solo bici, con la sponsorizzazione del Giro d’Italia. C’è infatti un ritorno di fiamma anche verso lo sport più seguito del Paese: il calcio.

Ecco allora che il gruppo guidato da Flavio Cattaneo annuncia partnership con alcune squadre: non si tratta certo di ruoli da main sponsor, piuttosto energy partnership, attraverso le quali Enel offre servizi integrati legati alle forniture di energia da fonti rinnovabili. Prima il Torino; poi ieri è stata la volta dell’Inter, squadra del cuore dell’ad del gruppo elettrico (il Milan, d’altro canto, non poteva essere scelto perché il suo presidente, Paolo Scaroni, è al contempo presidente di Enel). Non poteva mancare un team della Capitale: è stata scelta la Roma. La comunicazione ufficiale ancora non c’è stata, ma sul sito della società campeggia l’annuncio dei nuovi sponsor: Q8 , e in termini di energy partnership, anche Enel”, si legge.