Inter, due attaccanti in caso di cessione di Lautaro: uno sarà a parametro zero, le idee

In caso di cessione di Lautaro Martinez, e con Alexis Sanchez che non verrà riscattato, l’Inter dovrà necessariamente cercare due nuovi attaccanti.

La Gazzetta dello Sport spiega così la strategia del club nerazzurro: “Un addio del Toro «costringerebbe» però l’Inter a trovare sul mercato due attaccanti. Il secondo sarà un affare probabilmente a costo zero, almeno sul cartellino. C’è il nome di Cavani, che affascina Antonio Conte. E c’è certamente quello di Dries Mertens, al quale l’Inter è disposta a offrire un triennale per sostituire in rosa il partente Sanchez, che i nerazzurri non riscatteranno dal Manchester United. Una certezza, in tutto questo, c’è: Antonio Conte non vuole salti nel buio. E se rinuncia a Lautaro sarà, sarà solo perché avrà avuto garanzie di crescita“.