"Le due cessioni sono utili per quel che sarà il mercato nerazzurro da qui in avanti. Detto che la situazione attaccante resta inevitabilmente legata all’uscita di Arnautovic, oltre a quelle di Correa e Carboni, Inzaghi ha sottolineato l’esigenza di inserire in rosa un giocatore", aggiunge il quotidiano.