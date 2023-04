Inter, Lautaro da ritrovare e il favorito al suo fianco. Un altro dubbio di formazione

Sono due i dubbi di formazione di Simone Inzaghi per Benfica-Inter di questa sera: ecco i favoriti per un posto dal 1'

Simone Inzaghi a Lisbona spera di rivedere il vero Lautaro Martinez. Quello delle grandi notti di Champions League, come contro il Barcellona per esempio. A Salerno è partito fuori proprio in vista dell’appuntamento di stasera, che lo vedrà in campo dal 1’. Chi ci sarà al suo fianco dall’inizio? Ne ha parlato oggi il Corriere dello Sport:

“I digiuni più lunghi, là davanti, sono quelli di Dzeko, ultimo gol il 18 gennaio nella Supercoppa con il Milan, e di Correa, a secco addirittura dallo scorso 29 ottobre. E allora il primo ad avere l’occasione di spezzarlo dovrebbe essere il bomber bosniaco, protagonista anche lui del match in casa del Barcellona e favorito rispetto a Big Rom per giocare accanto a Lautaro. Ma è chiaro che nel corso della gara ci sarà comunque la staffetta: comincerà uno e chiuderà l’altro. In merito al resto della formazione, oltre all’attacco c’è anche un altro dubbio per quanto riguarda la fascia sinistra. Dimarco parte favorito, ma l’opzione Gosens non è da escludere visto che l’azzurro deve ancora recuperare la migliore condizione”, si legge.