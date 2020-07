Inter, due fantasmi preoccupano Conte: il Toro vittima dell’incantesimo di Messi e Gasperini in scia

Fino a pochi giorni fa l’Inter guardava con speranza al primo e al secondo posto, ora è preoccupata dal sorpasso dell’Atalanta, ma non solo. C’è anche un altro fantasma che aleggia sulla squadra di Conte.

LAUTARO – “Il sogno di giocare con la pulce più antropofaga del mondo rischia sempre di far sbarellare gli ambiziosi arrivisti pallonari. Lui li attira, li aggira, magari ne chiede l’uso e consumo per migliorare la squadra. E poi l’incantesimo incanta, in tutti i sensi, i poveretti: è capitato a Eto’o e Ibrahimovic. Suarez lotta con straordinarie qualità per non venir cannibalizzato. Ora tocca a Lautaro Martinez, che si è lasciato irretire dal Barcellona che ormai non lo riscatterà più a prezzo convenzionato, dall’idea di giocare con l’idolo e gli saranno sicuramente giunte alle orecchie astruse divagazioni di chi riesce a dire: «Lautaro vale Lionel». E qui entra in campo il fluido incantatore di Messi: non sopporta di pensare qualcuno pari suo e nemmeno sopporta molti allenatori, da Guardiola in poi ha litigato con tutti”, spiega il Giornale.

ATALANTA – “E l’Inter, invece, avrebbe bisogno del miglior Lautaro perché il finale di campionato sta diventando il drammone dei sogni perduti. Milano vede nero, e mai azzurro, quando passa l’Atalanta. L’anno scorso il Milan scontò l’arrembante finale bergamasco: fuori dalla Champions. L’Inter rischia meno ma potrebbe finire nel calderone: perché la gente di Gasperini prima ti cuoce, poi ti infilza. E qui ci siamo quasi. Mettiamola così: l’Inter ha ancora questa settimana per rivedere un orizzonte, sennò saranno nuvole basse. L’Atalanta sabato va ad incrociare, a Torino, la Juve e i suoi cannonieri: e quelli non perdonano le difese allegrotte. Poi il calendario permetterà sogni di gloria. L’ultima partita in casa contro l’Inter potrebbe essere il bello di un finale di campionato inatteso. L’Inter probabilmente ci arriverà con il fiatone e non si sa quanto salda in classifica: sulla sua strada ci sono Roma e Fiorentina prima del finale thrilling con Napoli a San Siro e Atalanta”, aggiunge il quotidiano.