Denzel Dumfries ha acquistato una villa di lusso a Rhoon, cittadina a pochi chilometri da Rotterdam. Il giocatore dell'Inter ha sborsato una cifra vicino al milione di euro, 947.500 euro per l'esattezza. La villa, grande 159 mq in un terreno di 480 mq, è composta da 7 vani, di cui cinque camere da letto e 1 bagno e si sviluppa su tre livelli, più seminterrato.

La cucina, dotata di ogni lusso, è il pezzo forte della magnifica villa. Non poteva mancare il box auto abbastanza grande da poter accogliere 3 autovetture. Non è la prima volta che Dumfries investe nell'immobiliare. Infatti nel 2019 l'esterno nerazzurro ha acquistato un attico a Barendrecht per un milione di euro e lo ha rivenduto nel 2020 per 1.130.000 euro. in basso le foto pubblicate da Pureluxe.nl e Puna.nl.