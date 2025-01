L’Inter si gode l’exploit di Dumfries. Tutto grazie a quel consiglio di Raiola…

Il percorso in queste quasi quattro stagioni non è stato del tutto lineare, ma increspato in alti e bassi che qualche mugugno lo hanno generato. L'ambiente ha però definitivamente scelto di adottarlo, così come i compagni nel tempo hanno capito che, per quanto diverso dal suo predecessore, l’olandese può essere soprattutto in certe occasioni un valore aggiunto. "Esprime altre peculiarità, Denzel è un treno in corsa che ha bisogno di campo aperto, è uno che si esalta nel contatto fisico e che ha bisogno di essere sostenuto dalla migliore condizione atletica per emergere. La forza di Dumfries è lo strapotere fisico, è con la sua energia che contrasta e poco alla volta intimidisce gli avversari", si legge nel focus.

Inzaghi sembra aver trovato il modo giusto per valorizzarlo e anche lui stesso ora è più tranquillo dopo il rinnovo di contratto. Ultima dimostrazione la doppietta contro l'Atalanta: "Dumfries è uno che viene fuori alla distanza, è un calciatore che non apre spazi con serpentine imprevedibili ma in campo aperto è un fiume in piena e in entrambe le aree di rigore, in mischia, prevale nove volte su dieci nel gioco aereo. I compagni hanno capito come e quando servirlo, difficilmente si appoggiano a lui per uscire dal traffico, ma sanno che in altre occasioni possono invece contare sull’olandese per uscire dai guai".