L'Inter batte ancora una volta l'Atalanta e sarà nuovamente in finale di Supercoppa. A Riad, lunedì 6 gennaio, affronterà la vincente di Juventus e Milan in campo questa sera.

"Un'Inter così mai vista prima. Squadra è il concetto primario della squadra di Inzaghi, la copertina se l'è presa Dumfries con la doppietta, il secondo gol alla Maicon. Squadra, l'unica cosa che conta nel mondo nerazzurro. Anche per Lautaro, promosso a pieni voti da Inzaghi. Gruppo dalla fame di successi e con voglia di continuare a vincere. Il messaggio è stato ribadito da Bisseck e da tutti quanti i nerazzurri. In una notte quasi perfetta, il fastidio all'adduttore Thuram. Ogni ora da oggi fino al 6 fondamentale per capire se ci sarà in finale".