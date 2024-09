In attesa di mettere la firma sul rinnovo del contratto con l'Inter, Denzel Dumfries è pronto per riprendersi una maglia da titolare: l'esterno olandese, fin qui sempre partito dalla panchina nelle prime 3 giornate di campionato, sta scaldando i motori, e in queste partite ritroverà il suo posto sulla fascia destra.

Uno dei suoi obiettivi è il derby con il Milan, mathc dove si è spesso esaltato e dove avrà modo di incrociare Theo Hernandez, il suo grande rivale. Così scrive Tuttosport: "Dumfries oggi tornerà alla Pinetina dopo aver disputato entrambe le partite con l'Olanda in Nations League. Schierato come terzino destro della difesa a quattro nel 5-2 contro la Bosnia, l'ex Psv si è anche ben disimpegnato nel 2-2 contro la Germania, match nel quale è pure andato in gol. Fatto accomodare da Inzaghi sempre in panchina in questo inizio di campionato Denzel è rientrato in Italia in cerca di rilancio immediato con i nerazzurri. Il laterale resta comunque in dubbio per Monza (Darmian ha lavorato ad Appiano e quindi dovrebbe giocare). Più possibile, vista la sua fisicità, che venga lanciato dal 1' contro il Manchester City, nel battesimo europeo stagionale dei campioni d'Italia.