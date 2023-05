Inter, occhio al problema ‘elastico’ City. Ma Inzaghi ha un jolly da giocarsi

"Il problema a Istanbul sarà soprattutto saltare “l’elastico” che riescono a mettere in atto i giocatori del City in campo, capaci - una volta persa palla - di muoversi a elastico per portare la riaggressione sugli avversari. In tal senso, Inzaghi in finale può giocarsi il jolly Lukaku: modo migliore per evitare problemi, è il “lancione” del centrale, oppure dei centrocampisti, su Big Rom, soluzione vista pure contro il Sassuolo quando l’Inter ha scelto di lasciare palla agli avversari per avere campo nelle ripartenze, quello che teme di più Guardiola".