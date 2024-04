Intervenuto negli studi di Pressing, Graziano Cesari, ex arbitro, ha spiegato il perché del mancato intervento del VAR sul presunto fuorigioco di Thuram in Inter-Empoli: "Il VAR interviene dopo un fuorigioco in un gol quando c'è la continuità del possesso del pallone e in quel caso c'è una review. Il guardalinee vede tutto sul lancio di Pavard e fa continuare l'azione: se avesse avuto il sentore del fuorigioco avrebbe fermato il gioco in quel momento. Poi l'azione continua, con Bereszynski che gioca il pallone e nessuno lo contrasta, anzi: è contornato solo da giocatori dell'Empoli. Non è la stessa azione, non c'è stato un intercetto. E' considerata una giocata da regolamento".