CdS – Inter, occhio agli esuberi delle big europee: due nomi in casa Real Madrid

L'eventuale addio al calcio (o all'Italia) di Christian Eriksen potrebbe cambiare necessariamente le strategie di mercato dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra potrebbe cercare il sostituto tra gli esuberi delle big d'Europa: "L'Inter non si fermerà a Kovacic e Van de Beek, ma andrà a scandagliare gli esuberi di tutte le big europee a caccia dell'affare. Spostandosi in Spagna, ad esempio, al Real Madrid ci sarebbero Ceballos e Odegaard, entrambi rientrati dal prestito all'Arsenal, e al Barcellona ci sarebbe l'altra vecchia conoscenza Coutinho. Inoltre, in viale Liberazione è arrivata anche una telefonata esplorativa di Stipcic, agente di Calhanoglu".