Inter, Fabbian rinnova e va in prestito: 6 club di Serie A sulle sue tracce

Il centrocampista di proprietà dell'Inter prolungherà l'accordo con i nerazzurri prima di andare in prestito in Serie A

Giovanni Fabbian fa gola a molti club di Serie A. Il centrocampista di proprietà dell’Inter e reduce dal prestito in Serie B alla Reggina (8 gol in 36 partite) è pronto a rinnovare il contratto e partire nuovamente in prestito ma questa volta nel massimo campionato.