Inter, Facchetti: “Contava rialzarsi, lo abbiamo fatto. Abbiamo tutti una tentazione”

Gianfelice Facchetti è tornato a San Siro per seguire Inter-Cremonese . Una serata di festa in campo e sugli spalti. La risposta giusta dopo il ko rimediato all'Olimpico contro la Lazio.

Gianfelice sintetizza i segnali positivi visti nel gruppo: "I ragazzi di Inzaghi, incoraggiato più volte dagli spalti, hanno mostrato voglia di ritrovare le cose migliori della passata stagione incappando ogni tanto in qualche disattenzione che poteva costare caro. Il terzo gol di un Lautaro trascinatore, ha spazzato via ogni paura residua, proiettando il popolo nerazzurro con più fiducia verso il derby con tanto di sorpasso temporaneo, per quel che vale, sui cugini. La rete della Cremonese sul finale è comunque meritata, dice che occorre ancora più compattezza, specie pensando a sfide più probanti. Contava rialzarsi e lo abbiamo fatto. Conta stare accanto alla nostra Inter, minata da voci continue su chi va e chi viene, sul futuro del club. La tentazione di sbracciare come Brozovic l'abbiamo tutti perché ci sentiamo vulnerabili, dobbiamo andare oltre e pescare l'energie migliori dalla storia se serve. Passerà tutto questo e il cielo tornerà nerazzurro, crediamoci!"