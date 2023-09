Inter, Facchetti: “Giornata di festa per noi. Milan? So cosa si prova perché…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Gianfelice Facchetti ha parlato così della vittoria dell'Inter nel derby per 5-1: "Giornata di festa per noi, ma so cosa si prova, perché ero dall'altra parte nello 0-6 subito l'11 maggio 2001 con Tardelli in panchina. La stagione è lunga, il Milan si è preso dei complimenti giustamente fino a pochi giorni fa, ora non si può distruggere tutto per una partita, seppur persa in questo modo. Improvvisamente oggi poi tutti si sono ricordati della Juventus. E c'è ancora il Napoli".