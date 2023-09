Inzaghi, una vita in 5 mesi: la sua Inter gioca a memoria. Questa la vera forza di Simone

"La sua Inter gioca a memoria e ha ripreso da dove aveva concluso ovvero da quei sessanta giorni, tra aprile e giugno, quasi perfetti. Rispetto alla passata stagione, però, Inzaghi ha aggiunto un mercato che gli ha rivoluzionato la rosa (13 arrivi) regalandogli più qualità a metà campo con l'innesto di un top come Frattesi (di fatto ha sostituito Brozovic) e di due valide alternative come Klaassen e Sensi (al posto di Gagliardini). Questa Inter è forte, ma non lo ha ancora mostrato a pieno i suoi muscoli".

"La forza di Simone, però, è anche un'altra: la calma che trasmette e la tranquillità che non perde mai. L'ex allenatore della Lazio è abituato ad andare avanti per la sua strada e, anche se non cambia mai modulo, è bravissimo a mutare l'atteggiamento tattico. Ha vinto le prime due gare pressando alto, contro la Fiorentina ha alternato la pressione arrembante dei primi minuti con un baricentro più basso per sfruttare le ripartenze, mentre con il Milan si è difeso e ha steso i rossoneri in contropiede. Lui e il suo staff preparano (bene) le partite anche in base alle caratteristiche degli avversari. Finora non hanno sbagliato un colpo e da quel 15 aprile tutto d'un tratto sembra passata una vita".