"Ma Simone, incassando e tirando avanti, si è guadagnato la fiducia della società ottenendo due rinnovi di contratto (il primo nel giugno 2022 proprio dopo lo scudetto perso, il secondo a settembre 2023) e ora le parti sono al lavoro per dichiararsi amore per la terza volta. Anche perché adesso, ancor più che in passato, la famiglia Inzaghi si sente ancora più milanese: cambiare, proprio ora, non è nei piani".