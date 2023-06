Inter, aperta la fase 2 per gli abbonamenti alla stagione 2023/24: i dettagli

Inoltre, gli abbonamenti al secondo anello blu ritornano ad essere validi per 18 partite, ovvero è escluso il Derby. In occasione di Inter-Milan gli abbonati di secondo anello blu, settore riservato alla tifoseria avversaria, potranno scegliere di acquistare qualsiasi posto tra quelli disponibili, durante una prevendita loro dedicata.

Anche la scorsa campagna abbonamenti si è chiusa con il veloce sold-out dei posti disponibili per l’abbonamento stagionale; quindi, essendo confermato dal Club un tetto alla disponibilità di tessere, è importante rinnovare per essere certi di avere accesso a San Siro la prossima stagione.

Mai come quest’anno è stato decisivo essere abbonati per poter acquistare i biglietti dei super match, anche per i propri amici interisti: dalla finale di Coppa Italia alle fasi finali della UEFA Champions League, fino alla prevendita per la finale per gli abbonati di lunga data.