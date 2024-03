CdS – Inter, dalla stella allo stallo: festa scudetto unica certezza

Il Corriere dello Sport oggi si sofferma su diversi aspetti di casa Inter, partendo dal titolo in Serie A ormai sempre più vicino

Tra campo, mercato e futuro societario. Il Corriere dello Sport oggi si sofferma su diversi aspetti di casa Inter , partendo dal titolo in Serie A ormai sempre più vicino.

“Volendo, in questo momento, in casa Inter, l’unica effettiva certezza è lo scudetto, sempre più vicino a 9 giornate dalla fine. Su tutto il resto, ovvero il futuro del club, c’è invece un grande punto interrogativo. Che solo nelle prossime settimane verrà allontanato. La conseguenza è che ora, dal punto di vista societario, si procede solo con l'amministrazione ordinaria. I numeri della semestrale sono stati positivi, le prospettive per la chiusura del bilancio sono più che incoraggianti. Ma quello che accadrà, che tipo di rotta seguirà il vascello nerazzurro, lo stabilirà soltanto chi sarà al timone dopo il prossimo 20 maggio. Ovvero quando scadrà il prestito di Oaktree”, si legge.