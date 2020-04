Lukaku non si riesce a fermare nemmeno sui social. GdS: “Inter informata della diretta ma…”

“Romelu Lukaku non si riesce a fermare tanto facilmente nemmeno sui social. Al di là dello scivolone con la signora Mertens, il numero 9 dell’Inter ha confermato nelle settimane di fermo per coronavirus che su Instagram lui è uno che va sempre all’attacco, proprio come fa in campo dentro le aree avversarie”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Romelu Lukaku, protagonista in negativo di una fuoriuscita che però non gli dovrebbe costare alcun provvedimento da parte dell’Inter.

Il belga, in questo periodo di quarantena, ha approfittato per parlare in videochat con grandi personaggi del presente (de Bruyne e Witsel per citarne due) ma anche del passato come Adriano ed Henry: “Parole dette a braccio, seduto sul divano, senza un copione. Ovviamente come tutti i tesserati nerazzurri anche Romelu deve informare il club in via preventiva ogni volta che parla in pubblico, quindi anche via social. Però i «rischi» in questo caso sono sempre dietro l’angolo“, evidenzia la Gazzetta dello Sport che sottolinea come alcune domande dei tifosi non possano essere controllate o in qualche modo previste.

DAI BUU DI CAGLIARI ALL’ACCUSA AL CORONAVIRUS – La Rosea ricorda poi come Instagram sia uno dei mezzi più usati da Lukaku per lanciare segnali sociali: dopo i buu ricevuti a Cagliari, il suo messaggio fu decisamente significativo e lo stesso accadde qualche giorno fa quando si scagliò contro il Coronavirus durante una diretta con Herny, sebbene alcuni videro un attacco alla Juventus – per le parole sulla positività di Rugani -. “E per questo motivo dentro le stanze del club nerazzurro avevano passato un pomeriggio di passione riascoltando tutta la diretta Instagram”, chiosa la Rosea.