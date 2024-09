Inter, rosa lunga e mentalità per tornare in finale Champions: missione possibile

Anche Oaktree vuole l'Europa

Intorno ai due club molto è, comunque, cambiato: con quella sfida del 2023 tramontava sul più bello il sogno di gloria, questa è invece l’alba di un mondo nuovo per i nerazzurri. Era la fine, ora è l’inizio. Insomma, la prima partita contro un avversario così grande serve all’Inter per misurare la propria taglia in questa sfilata di giganti. Anzi, una nuova prestazione coraggiosa contro il City servirebbe a mettere subito i nerazzurri nella prima fila della Champions. Pur senza sbandierarlo, mordendosi sempre le labbra per la prudenza, l’Europa è un obiettivo condiviso da tutti. Dai nuovi proprietari di Oaktree, interessati alla vetrina nobile, alla squadra che non ha dimenticato la caduta di Istanbul. Il ricordo brucia sulla pelle, si mescola pure alla rabbia per i rigori sparacchiati contro l’Atletico negli ultimi ottavi di marzo. I k.o. nelle ultime due edizioni di Coppa, così diversi ma altrettanto beffardi, non fanno altro che aumentare l’appetito di tutta la compagnia. È ben più matura ormai, ma pure “profonda”, come serve per andare in fondo in questa competizione-trappola.