Cds – Inter-Fiorentina, bravo Maresca. Brozovic non da rosso. Sui contatti in area…

Il Corriere dello Sport analizza la direzione di gara da parte di Maresca in Inter-Fiorentina. Il quotidiano promuove l'arbitro con un voto alto, 7. "Ha ragione Gianluca Rocchi: in questo momento, Maresca è come Re Mida, tutto quello che tocca diventa...una partita senza problemi. Due episodi sospetti (in entrambi i casi coinvolto Brozovic) risolti con l’approvazione di chi era in campo, gara tenuta sotto controllo, 5 ammoniti e appena (udite, udite) 15 falli. Se pensate a com’era Maresca fino a qualche mese fa, un miracolo".