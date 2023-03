Felipe: “Inter-Fiorentina sarà gara intensa. Se Inzaghi deve dire…”

L'ex giocatore nerazzurro ha anche un passato con la maglia viola e ha parlato della sfida che si giocherà a San Siro

Eva A. Provenzano

Felipe, a Palla al centro, programma di Radio1 Sport, ha parlato di Inter-Fiorentina. Questo è quanto l'ex nerazzurro ha sottolineato:

-Che partita ti aspetti tra Inter e Fiorentina?

La classifica per ora non rispecchia il valore delle due squadre. Soprattutto l'Inter sta vivendo un momento di difficoltà, anche se un Lukaku di nuovo in ripresa come si è visto in Nazionale, si è ripreso, lui è un valore aggiunto. Quando starà bene l'Inter farà un salto di qualità. Sarà una partita bella e intensa, la Fiorentina ha tutto per mettere in difficoltà l'Inter, ma la forza dei nerazzurri è superiore e quando vai a giocare in casa dei nerazzurri si può mettere anche in preventivo una sconfitta. Sarà sicuramente una partita molto bella.

-Un giudizio complessivo sul lavoro all'Inter di Inzaghi...

Se un allenatore deve sempre dire cosa ha vinto già qualcosa non va. L'Inter doveva fare qualcosa di più, le sconfitte pesano anche se è in CL e lotta su tutti i fronti. Solo in fase offensiva, Inzaghi ha un parco attaccanti da 60 gol all'anno. Per ora l'Inter ha fatto meno di quello che dovrebbe.

-La situazione in difesa dell'Inter: ci dai un parere sul reparto e sui difensori di questo momento e del futuro?

Singolarmente sono uno più forte dell'altro, non lo scopro sicuramente io. Quest'anno Stefan de Vrij, per vari motivi, non ha fatto quello che ha fatto negli altri anni. Lui era uno di quelli belli da vedere, elegante, ma anche deciso e sicuro: questa stagione invece ha sbagliato spesso. Forse alcuni cambiamenti e delle scelte hanno influito sulla gestione della difesa. Sui gol subiti non ci si sofferma solo sui difensori, ma ci sono anche i centrocampisti che devono fare da filtro. Ci sono state tante disattenzioni in fase difensiva e l'Inter non può permetterseli. Non può subire così tanti gol.