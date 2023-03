Inter-Fiorentina, i convocati di Italiano: assenti Jovic e l’ex Duncan

L'allenatore viola non potrà contare sul centrocampista e sull'attaccante ma ritrova Terzic opzione per la difesa

Vigilia di Inter-Fiorentina, gara valida per la 28esima giornata di Serie A in programma domani alle 18. Vincenzo Italiano, allenatore viola, ha diramato quindi l'elenco dei convocati: sono 24 i calciatori che partiranno alla volta di Milano sperando in un risultato positivo contro la squadra di Simone Inzaghi. Assenti Jovic e Duncan, mentre torna a disposizione Terzic. Qui di seguito l'elenco completo.