Inter-Fiorentina, porte aperte a San Siro per i medici dell’Humanitas e del Sacco

In attesa di novità per l’accesso agli stadi per gli eventi sportivi, tenendo sempre presente la situazione della pandemia, l’Inter si rende protagonista di un’importante iniziativa per la gara di questa sera contro la Fiorentina.

“L’Inter ha deciso di aprire oggi le porte di San Siro alle rappresentanze medico-sanitarie degli Ospedali Humanitas e Sacco. Tra gli invitati in prima linea nella lotta al Covid, Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas, e Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive del Sacco. Intanto, dal 30 settembre gli abbonati potranno richiedere online il rimborso per le 7 partite disputate a porte chiuse nella scorsa stagione”, si legge su La Gazzetta dello Sport.