Serie A, dal 7 ottobre novità sui tifosi allo stadio. Inter-Milan, apertura a 15mila spettatori?

Nella gara di questa sera tra Milan e Bologna, accesso consentito a 1000 spettatori. La società rossonera darà la priorità a medici e infermieri protagonisti in questi mesi della lotta al Covid.

“Le procedure di ingresso prevedono tre accessi distinti: verrà misurata la temperatura e ci si accerterà che ognuno indossi correttamente la mascherina. I flussi saranno regolati secondo le norme di distanziamento sociale e i mille spettatori si accomoderanno nel primo anello rosso, in posti numerati e ovviamente ben spaziati tra loro: le sedute saranno evidenziate con la segnaletica. Un modello che dal punto organizzativo ricalca quello degli altri club che ieri hanno sperimentato la prima partita di campionato con lo stadio riaperto al pubblico, anche se in numero estremamente ridotto”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Milan-Bologna chiuderà questa prima giornata a porte semi-aperte, ma nonostante le polemiche sul numero di spettatori consentito, ritenuto da molti troppo basso rispetto alla capienza degli impianti di Serie A, non c’è da aspettarsi novità a breve termine. Nell’annunciare la riapertura parziale degli stadi di A a mille tifosi, infatti, il ministro dello Sport Spadafora ha spiegato che l’obiettivo era di «consentire la partecipazione del pubblico per tutti gli sport e per tutte le categorie, arrivando a definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti», ma l’orizzonte oltre il quale è possibile più realisticamente immaginare passi avanti è quello del 7 ottobre, quando scadrà il Dpcm in corso (domani si discuterà del resto del professionismo e dei palazzetti). Emergenze permettendo, il piano è di arrivare a una riapertura più robusta, che potrebbe prevedere un limite del 20 per cento rispetto alla capienza degli stadi. Calendario alla mano, saremmo alla quarta giornata: a San Siro c’è Inter-Milan e potrebbero tifare in 15mila. Non esattamente una cornice da derby, ma un primo passo verso il ritorno alla normalità”, aggiunge il quotidiano.